Anne Menden und Jörn Schlönvoigt feiern 20-jähriges «GZSZ»-Jubiläum

«Es ist ein unglaubliches Gefühl, schon so lange Teil von ‹Gute Zeiten, schlechte Zeiten› zu sein. Das Team wurde zu einer zweiten Familie, und es ist eine besondere Ehre, zu diesem Erfolg beizutragen», freut sich Schlönvoigt anlässlich seines 20. Jubiläums. Seine Kollegin betont, dass «das Jubiläum ein Meilenstein in meiner Karriere und in meinem Leben» ist. Auch für Menden sei die «GZSZ»–Crew «fast zu einer zweiten Familie geworden».