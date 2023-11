«Anne Will»: Die letzte Ausgabe der meistgesehenen Talkshow steht an

«Nie erlahmende journalistische Neugierde»

«Anne Will hat mit ihrer Sendung viele Jahre lang massgeblich zur politischen Meinungsbildung in Deutschland beigetragen. Woche für Woche haben ihre Diskussionen mit hochkarätigen Gesprächsgästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur der deutschen Öffentlichkeit Informationen und Meinungen aus erster Hand geliefert», bedankt sich NDR–Intendant Joachim Knut bei Anne Will «für ihre sichere, verlässliche Navigation durch die intensiven Nachrichtenlagen der vergangenen eineinhalb Jahrzehnte und ihre gleichbleibend grosse, nie erlahmende journalistische Neugierde». Will wurde für ihre Tätigkeit als Journalistin und Moderatorin mehrfach ausgezeichnet.