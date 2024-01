Anne Will über ihr neues Leben: «Kann wieder ‹Polizeiruf› schauen»

Einen Wunschtraum, was ihre Gäste bei «Anne Will» angeht, habe sie sich dabei in ihrer letzten Sendung erfüllt. Sie habe sich zuvor «jahrelang darum bemüht, Navid Kermani in die Sendung zu bekommen, der tatsächlich noch nie in einer Talkshow war». Doch am 3. Dezember letzten Jahres war es so weit. Der Schriftsteller und Journalist war im Studio zu Gast. «Sein erster Auftritt in meiner letzten Sendung – das hat mich riesig gefreut», so Will.