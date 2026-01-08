Anne Wünsche fühlt sich «zunehmend unsicher» in Deutschland

Ihre persönliche Assistentin habe demnach schon Immobilienmakler kontaktiert und sie werde noch im Januar in das Schweizer Finanzzentrum reisen, um sich dort erste Optionen für einen neue Bleibe anzusehen. «Finanziell sehe ich keine Probleme. Ich habe hart gearbeitet, um mir eine stabile Basis aufzubauen», sagt sie in dem Gespräch. Wünsche sei «keine klassische Influencerin mehr, die hauptsächlich von Kooperationen lebt. Mein Einkommen stammt aus meinen eigenen Businesses – darunter Onlyfans, ein Onlineshop und Onlinekurse. Genau diese Arbeit werde ich auch in Zürich weiterführen.»