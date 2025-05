Annemarie Carpendale: 20. «taff»-Jubiläum fühlt sich «surreal» an

Welche Highlight–Ausgaben gab es für Sie?

Carpendale: Ui, ganz besonders in Erinnerung geblieben sind mir unsere Sommer–Specials – von den griechischen Inseln über die Balearen bis hin zur WM in Brasilien 2014. Letzteres war mein absolutes Highlight. Wir waren zwei Wochen live vor Ort, haben an der Copacabana alle zusammen in einem Apartment gewohnt, das regelmässig unter Wasser stand. Und wegen der sieben Stunden Zeitverschiebung zu Deutschland ging es immer ganz früh morgens schon in die Maske. Das heisst, die Hälfte der Zeit habe ich sowieso durchgemacht, weil es einfach so einmalig war, abends nach dem Public Viewing noch am Strand die Vibes in dieser unglaublichen Stadt mit diesen unglaublichen Leuten zu spüren. Hach, beam me back, please.