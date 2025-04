Annemarie Carpendale: So war der Kuss mit Barbara Schöneberger

Hinter der Szene steckte ein clever inszenierter Streich der Sendung «Verstehen Sie Spass?», der in der kommenden Ausgabe am Samstag (12. April, 20:15 Uhr, Das Erste) ausgestrahlt wird. Darin soll Wayne Carpendale als Host Partner und Sponsoren des FC Bayern Basketball durch den BMW Park führen und ihnen vor dem Bundesliga–Spiel ein unvergessliches Erlebnis bieten – doch natürlich läuft dabei so ziemlich alles schief, was nur schieflaufen kann.