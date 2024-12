Annie Lennox wird 70: Vom Pop-Star zur Polit-Aktivistin

Mit weiteren Hits wie «Here Comes the Rain again», «Who‹s that Girl?» oder «There Must Be an Angel (Playing with My Heart)» katapultierten sich die Eurythmics in den folgenden Jahren regelmässig an die Top 10 der Charts und wurden zu einem globalen Pop–Wunder. Zu einem besonderen Highlight wurde dabei die 1985 veröffentlichte feministische Hymne «Sisters Are Doin› It for Themselves», die Lennox zusammen mit der US–amerikanischen Soul–Queen Aretha Franklin (1942–2018) als Duett aufnahm.