Annika Kärsten-Hoenig: Die Feuerwehr musste anrücken

Etwa gegen 21:00 Uhr habe Kärsten–Hoenig am 7. September aus dem Fenster gesehen und dabei bemerkt, «dass Feuer im Seitengebäude ausgebrochen war», erklärt sie der «Bild»–Zeitung. «Ich verliess sofort die Wohnung und lief in den im Haus ansässigen Imbiss.» Die 39–Jährige und weitere Anwohner seien von der angerückten Feuerwehr evakuiert worden: «Ich wusste zunächst nicht wohin. Meine ganzen Sachen befanden sich ja in der Wohnung.»