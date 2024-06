Annika Kärsten-Hoenig: So blickt sie in die Zukunft mit Ehemann Heinz

In dem Gespräch gab sie sich pragmatisch und schicksalsergeben: «Es nützt nicht zu jammern, das bringt mich nicht weiter», so Kärsten–Hoenig. «Ich halte mich einfach an dem Glauben fest, dass sich alles zum Guten wenden wird. Ich habe auch zu Heinz gesagt: 'Egal, wie lange es dauert... Was lange währt, wird gut.» Mit diesem Leitsatz habe es auch ihre Oma immer wieder durch schwere Zeiten geschafft. «Wir können jetzt vielleicht keinen Sprint hinlegen, aber es ist halt ein Marathon», bilanzierte die ausgebildete Krankenschwester. «Und mit jedem kleinen Schritt kommen wir näher ans Ziel.»