Annika Lau: So verkauft Frederick sein Essen als «das beste der Stadt»

Annika Lau genoss die Zeit ohne Kinder: «Normalerweise gibt es in dieser entspannten und gemütlichen Form gemeinsam nicht.» Ihr Familienleben mit drei Kids im Alter zwischen vier und neun Jahren sei chaotisch. «Da passiert ständig was, jemand stösst was um, muss auf Toilette ...» Ihr Mann stimmt zu: «Ich wünschte, wir wären organisierter.» Auch Annika Lau gestand ihren Neid auf Familien, «die am Montag ihren Wochenkalender zücken und genau wissen, wann, wie, wo, gegessen, eingekauft, getan wird.» Sie gesteht: «Unser Leben besteht aus Chaos – aber es ist schön!»