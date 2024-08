Anpfiff zur neuen Bundesliga-Saison! Alle Spiele live im TV und Stream

Fussball–Bundesliga live am Samstag

Am Samstag dominiert Sky das Geschehen im Pay–TV. Alle Spiele um 15:30 Uhr werden einzeln und in der Konferenz gezeigt. Das Topspiel um 18:30 Uhr ist ebenfalls fest in der Hand von Sky. Im Free–TV bleibt die ARD die erste Anlaufstelle für Zusammenfassungen der 15:30–Uhr–Spiele, die ab 18:30 Uhr in der «Sportschau» ausgestrahlt werden. Das ZDF zeigt ab 23:00 Uhr ebenfalls Zusammenfassungen der Samstagsspiele in «das aktuelle sportstudio».