Anstoss der Champions League 2024/25: Neues Format mit 36 Teams

Am 17. September beginnt die Champions–League–Saison 2024/25, erstmals im neuen Ligaformat. 36 Mannschaften sind am Start, jede Mannschaft spielt gegen acht verschiedene Gegner. Die besten acht Teams qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Plätze 9 bis 24 ziehen in die Zwischenrunde ein. Zwölf Mannschaften scheiden nach der Ligaphase aus. Neu ist auch, dass ab der kommenden Saison nicht mehr dienstags und mittwochs, sondern zusätzlich donnerstags gespielt wird.