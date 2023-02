«Ant-Man 3»: Der nächste Thanos betritt die Marvel-Bühne

Darum geht es in «Ant-Man and the Wasp: Quantumania»

Nach den Ereignissen aus «Avengers: Endgame» geniesst Avengers-Mitglied Scott Lang sichtlich sein Leben in San Francisco. Schliesslich hat Scott als Superheld Ant-Man entscheidend dazu beigetragen, den grossen Bösewicht Thanos zu besiegen. Nun rührt Scott die Werbetrommel für seine Memoiren «Look out for the Little Guy!» (auf Deutsch: «Pass auf den kleinen Typen auf!»), in denen er nicht nur von seinen Helden-Abenteuern berichtet, sondern auch philosophische Lebensweisheiten und Sinnsprüche zum Besten gibt. Daneben verbringt Ant-Man schöne Stunden mit seiner Superhelden-Freundin Hope Van Dyne (Evangeline Lilly, 43), die auch als The Wasp bekannt ist, sowie deren Eltern Hank Pym (Michael Douglas, 78) und Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer, 64).