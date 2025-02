Anthony Mackie über Dating: «Wie kann man jemandem trauen?»

Marvel–Star Anthony Mackie (46) ist in den vergangenen Jahren unter anderem in mehreren «Avengers»–Filmen aufgetreten. Ab Mitte Februar ist er jetzt als Superheld Captain America in dem neuen Blockbuster «Captain America: Brave New World» zu sehen. Doch der Ruhm, den solch prestigeträchtige Rollen mit sich bringen, hat nicht nur Vorteile. Im Gespräch mit dem US–Magazin «People» deutet Mackie an, dass etwa sein Liebesleben darunter leidet.