Anti-Oscars: «Schneewittchen» erhält sechs Razzie-Nominierungen

«Schneewittchen», eine neue Version des Zeichentrickklassikers von 1937 von Marc Webb (51), erhielt Nominierungen für das schlechteste Remake, den schlechtesten Regisseur und das schlechteste Drehbuch. Das Werk geht auch in der Kategorie «Schlechtester Film» ins Rennen um den Anti–Oscar. In dem Fantasyfilm spielen Rachel Zegler (24) und Gal Gadot (40) die Hauptrollen. Die sieben Zwerge sind bei der Verleihung der Goldenen Himbeere ausserdem sowohl als schlechteste Nebendarsteller als auch als schlechteste Filmkombination nominiert.