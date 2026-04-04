Anti-Osterhase und Wasserschlachten: So feiert die Welt Ostern

Irland: Begräbnis für einen Fisch

Auch in Irland steht zur Osterzeit ein nach deutscher Wahrnehmung ungewöhnliches Tier im Mittelpunkt. Das sogenannte Heringsbegräbnis ist ein alter Osterbrauch, der den Abschied von der christlichen Fastenzeit symbolisiert. Während dieser 40 Tage war es traditionell üblich, auf Fleisch zu verzichten. Stattdessen stand häufig Fisch auf dem Speiseplan, besonders Hering. Gegen Ende der Fastenzeit hatten sich viele Menschen verständlicherweise daran abgegessen. Beim Heringsbegräbnis wird der Hering feierlich zu Grabe getragen, um das Ende der Fastenzeit zu zelebrieren. Gleichzeitig beginnt damit die Rückkehr zu üppigeren Mahlzeiten – sehr zur Freude der Metzger, die nach der Fastenzeit wieder Fleisch verkaufen durften.