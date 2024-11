«Anti Quiet Luxury»: Dieser Modetrend erfordert Mut

Die Must–haves im Leoparden–Print

Zu den wichtigsten Kleidungsstücken zählen in dieser Saison Leo–Mäntel, die in jeder Herbstgarderobe ein echtes Highlight sind. Ein wärmender, gemusterter Mantel bringt Spannung in schlichte Outfits und zieht garantiert Blicke auf sich. Aber auch Röcke in Midilänge mit Leopardenmuster erfreuen sich grosser Beliebtheit und lassen sich mit schlichten Pullovern und kniehohen Stiefeln vielseitig kombinieren. Neben Kleidungsstücken sind Accessoires wie Leo–Schals oder Taschen angesagt – eine perfekte Wahl für Modebewusste, die das Muster in der dezenteren Variante tragen möchten.