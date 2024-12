Antoine Monot über sein Weihnachtsfest: «Nach Plan läuft nichts»

In «Stille Nacht, raue Nacht» treffen Menschen unterschiedlichster Weltanschauungen aufeinander. Von spirituellen Freigeistern bis zur rationalen Wissenschaftlerin. Wie würden Sie Ihre Figur Hinnerk beschreiben?

Monot: Das Spannende an der Figur Hinnerk war für mich, dass sie auf den ersten Blick eine scheinbar einfache Aufgabe hat: den Gegenpol zu Liane, der von Maria Ehrich gespielten Figur, darzustellen. Was mir jedoch so viel Freude an dieser Rolle und an dem Film bereitet hat, ist, dass Hinnerk im Laufe der Geschichte seine Fassade fallen lässt und dem Zuschauer eine ganz andere Seite von sich zeigt. Diese Entwicklung macht die Figur vielschichtig und hat mir beim Spielen unglaublich Spass gemacht. Dafür bin ich der Produzentin Heike Wiehle–Timm, Berit Teschner vom ZDF, unserer Regisseurin Sophie Averkamp und natürlich der Drehbuchautorin Silke Zertz, sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, diese Rolle zu spielen.