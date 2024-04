Antonio Banderas wirkt keinen Tag älter als seine jüngere Freundin

Eleganter Pärchen–Auftritt in Madrid

Die Unternehmerin trug an der Seite ihres berühmten Partners ein bodenlanges Abendkleid in dunklem Grün, das ihre Figur perfekt in Szene setzte. Dünne Träger sowie ein tiefer Ausschnitt betonten ihr Dekolleté. Goldene Accessoires vervollständigten den Look: Um ihren Hals trug Kimpel eine eng anliegende Kette, an ihren Ohren funkelten Kreolen unter ihrem offenen Haar hervor und an ihrem Finger glitzerte ein massiver Statement–Ring. Zudem trug sie eine schwarze Mini–Handtasche mit goldenem Henkel.