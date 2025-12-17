Antrag auf der Bühne: US-Rapper Young Thug hat sich verlobt

Schwierige Jahre für das Paar

Das Paar musste in den vergangenen Jahren einige Hürden überwinden: Der Rapper und die «Burning Blue»–Sängerin sind seit 2021 liiert, fanden nach einer kurzen Trennung erst im Oktober 2024 wieder zueinander. Young Thug, bürgerlich Jeffery Williams, verbrachte in dieser Zeit über 900 Tage in Untersuchungshaft. Ihm wurde vorgeworfen, eine kriminelle Bande angeführt zu haben, im Mai 2022 wurde er verhaftet. Ende Oktober 2024 wurde der Rapper überraschend freigelassen, nachdem er sich im Rahmen eines Plea Deals in mehreren Punkten schuldig bekannt hatte. Im Gegenzug wurde seine Haftstrafe in eine 15–jährige Bewährungszeit umgewandelt.