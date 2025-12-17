Antrag auf der Bühne: US-Rapper Young Thug hat sich verlobt

US–Rapper Young Thug hat sich verlobt. Vor tausenden Fans in seiner Heimatstadt Atlanta machte der 34–Jährige seiner langjährigen Freundin, der Sängerin Mariah the Scientist (28), am Dienstagabend einen spektakulären Heiratsantrag auf der Bühne.
Mitten während der Show ging der Rapper vor seiner Partnerin auf die Knie, während auf einer riesigen Leinwand hinter ihnen in grossen Buchstaben die Frage aller Fragen erschien: «Willst du mich heiraten?». Das Publikum brach in Jubel aus, während sich das Paar unter Tränen umarmte und küsste.
Als Young Thug einen riesengrossen Diamantring hervorholte, rief die sichtlich begeisterte Braut in spe lautstark: «Steck ihn mir an!» und verkündete kurz darauf stolz über ihr glitzerndes Mikrofon: «Ich schätze, ich werde heiraten!»
Erst vor wenigen Tagen hatte die Sängerin laut «People» in einem Radiointerview verraten, dass sie bereit sei, sesshaft zu werden. Eine Hochzeit und mindestens ein Kind stünden fest auf ihrem Plan.
Schwierige Jahre für das Paar
Das Paar musste in den vergangenen Jahren einige Hürden überwinden: Der Rapper und die «Burning Blue»–Sängerin sind seit 2021 liiert, fanden nach einer kurzen Trennung erst im Oktober 2024 wieder zueinander. Young Thug, bürgerlich Jeffery Williams, verbrachte in dieser Zeit über 900 Tage in Untersuchungshaft. Ihm wurde vorgeworfen, eine kriminelle Bande angeführt zu haben, im Mai 2022 wurde er verhaftet. Ende Oktober 2024 wurde der Rapper überraschend freigelassen, nachdem er sich im Rahmen eines Plea Deals in mehreren Punkten schuldig bekannt hatte. Im Gegenzug wurde seine Haftstrafe in eine 15–jährige Bewährungszeit umgewandelt.