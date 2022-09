Antwerpen: Fünf Tipps für einen Trip in die belgische Hafenstadt

Sint-Annatunnel

Ein besonderes Erlebnis wartet unter der Stadt: Der denkmalgeschützte Sint-Annatunnel aus dem Jahr 1933 verbindet die Stadt mit dem anderen Ufer der Schelde. Der Radfahrer- und Fussgängertunnel besticht durch zwei alte hölzerne Rolltreppen, die die Nutzer 31 Meter unter die Oberfläche fahren. Dort ist der Tunnel mit einer Länge von rund 500 Metern. Angekommen auf der linken Uferseite der Schelde, kann der St.-Anna-Strand, am besten per Rad, erreicht werden. In dem Rummel am und rund um den Strand gibt es neben einem Blick auf die Stadt auch zahlreiche Restaurants. Auf der Stadtseite kann in der Nähe des Tunnels auch noch die Burg Steen, das älteste Gebäude der Stadt, mit seinem Besucherzentrum erkundet werden.