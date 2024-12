Anwalt dementiert Flucht: Marius Borg Høiby weiterhin in Entzugsklinik

Am Dienstag (19.11.) kündigte die Polizei an, dass sie den 27–Jährigen in Untersuchungshaft nehmen wolle. Bevor der Fall am darauffolgenden Mittwoch (20.11.) um 14 Uhr vor dem Bezirksgericht verhandelt wurde, erweiterte die Polizei die Anklage jedoch auf zwei Vergewaltigungen, unter anderem aufgrund von Ermittlungsergebnissen aus den Nacht– und Morgenstunden.