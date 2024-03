Anwalt von Sean «Diddy» Combs: Razzia ein «beispielloser Überfall»

«In grober Weise militärische Gewalt»

In dem am Dienstag veröffentlichten Statement beschuldigt unter anderem «Diddys» Anwalt Aaron Dyer die Polizei schwer: «Gestern wurde bei der Vollstreckung von Durchsuchungsbeschlüssen in den Häusern von Mr. Combs in grober Weise militärische Gewalt angewendet.» Für die «übermässige Gewaltanwendung und Feindseligkeit der Behörden oder die Art und Weise, wie seine Kinder und Angestellten behandelt wurden» würde es keine Entschuldigung geben, so Dyer.