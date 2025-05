Anwältin klärt auf: Das ist der grösste Fehler bei einer Scheidung

Menschen, die auf Rache an ihrem Noch–Ehepartner aus sind, begegnen Scheidungsanwältin Estell Baumann «leider noch immer häufig». Im Interview mit spot on news erklärt die Autorin von «Scheidung ohne Scherben» (GU, 9.5.), wie man mit diesen Gefühlen umgeht. Baumann ist Rechtsanwältin, Mediatorin und Coach und gibt in ihrem Buch nicht nur juristische Ratschläge, sondern auch Tipps zur emotionalen Verarbeitung von Trennung und Scheidung. Hier erklärt sie, welchen Fehler viele Scheidungswillige machen, um was Ex–Paare neben Geld am meisten streiten und ob sie noch zur Ehe raten würde.