Anya Elsners Dschungel-Schwärmerei: So fühlt David Odonkors Freundin

Das Dschungelcamp 2024 wird in romantischer Hinsicht bislang von zwei Kandidaten–Paarungen geprägt. Doch während «Temptation Island»–Teilnehmerin Kim Virginia (28) ihrem Ex Mike Heiter (31) die Zeit bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» zur Hölle zu machen versucht, schwärmt Camp–Küken Anya Elsner (20) ungeniert für Ex–Fussballnationalspieler David Odonkor (39). So berichtete die ehemalige «Germany's next Topmodel»–Teilnehmerin etwa Mitcamperin Kim Virginia von einem erotischen Traum, in dem es mit Odonkor zur Sache ging.