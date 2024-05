Anya Taylor-Joy: Das nächste Fashion-Highlight in Cannes

Beim Filmfestival in Cannes begeistert derzeit vor allem eine Schauspielerin mit ihren raffinierten und extravaganten Looks: Am Donnerstag (16. Mai) zeigte sich Anya Taylor–Joy (28) beim morgendlichen Foto–Termin mit Pressekonferenz erneut in einem umwerfenden Outfit. Damit sorgte sie einen Tag nach der gefeierten Weltpremiere von «Furiosa: A Mad Max Saga» für ein weiteres Fashion–Highlight.