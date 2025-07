Anzeige gegen Unbekannt: Statue der Maus angezündet

In der Nacht auf den 26. Juli haben mehrere noch unbekannte Täter eine Statue der bekannten orangefarbenen Maus vor dem 1LIVE–Haus in Köln angezündet. Ein Bild des Westdeutschen Rundfunks zeigt, dass die Statue der Kultfigur dabei offenbar vorwiegend an der rechten Seite, oberhalb des Arms, beschädigt wurde.