Anzugweste im Trend: Ist der Fashion-Hype gerechtfertigt?

Ein Kleidungsstück aus der Herrenabteilung hat die Frauenwelt erobert: die Anzugweste. Wo man auch hinsieht, das ärmellose It–Piece mit Knopfreihe ist derzeit fast überall zu sehen. Im vergangenen Jahr waren noch lange Schnitte im Trend, dieses Jahr kommt die Weste in normaler Länger, aber auch im Crop–Style daher. Was das Kombinieren anbelangt, so ist ein wenig Können und vor allem Ausprobieren gefragt. Aber ist der Hype um den Anzugwesten–Trend überhaupt gerechtfertigt?