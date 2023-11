Apache 207 und Udo Lindenberg sind offiziell YouTube-Hit des Jahres

Vom Klick–Rekord von «Komet» auf YouTube war also auszugehen – allerdings wurden dafür nun auch die Menschen hinter der Musik ausgezeichnet. So erhielten Lindenberg, Chris James, Jumpa, SIRA, Volkan Yaman, Marco Tscheschlok, die allesamt an dem Song mitgeschrieben haben, die Auszeichnung «Songwriter:in of the Year». Die Produzenten Jumpa und SIRA wurden ausserdem als «Producer:in of the Year» ausgezeichnet.