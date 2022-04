Aphasie: Was löst die Krankheit aus, wie kann sie behandelt werden?

Wie geht man als Angehöriger mit Aphasikern um?

BLRA: Ein Akutereignis oder die Diagnose eines Angehörigen ist auch für Angehörige häufig ein Schock. Der gewohnte Alltag kann meist nicht aufrechterhalten werden. Daher sollten sich auch Angehörige zeitnah Informationen, Hilfe und Unterstützung, egal ob im medizinischen, therapeutischen oder privaten Kontext - zum Beispiel auch in Selbsthilfegruppen - suchen. Das Wissen um die (Grund-)Erkrankung und die aphasischen Symptome helfen auch in der Kommunikation mit dem Angehörigen und schützen ggf. davor, den von Aphasie Betroffenen zu unter- oder überschätzen. Es vermeidet Frustration und Aggressionen bei Betroffenen und Angehörigen. In erster Linie ist ein respektvoller, altersentsprechender Umgang wichtig. Jeder sollte sich Zeit für die Kommunikation nehmen, dem Betroffenen nicht ins Wort fallen, sondern schöner: Gesagtes oder Verstandenes in kurzen Sätzen nochmals zusammenfassen; Rückfragen oder Alternativfragen stellen. Von Aphasie Betroffene ermüden häufig schneller in Gesprächen, bei Umgebungsgeräuschen oder im Alltag. Sie brauchen häufiger Erholungspausen. Auch das gilt es zu berücksichtigen.