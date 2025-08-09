«Apollo 13»-Kommandant Jim Lovell mit 97 Jahren gestorben

Als der Pilot des Kommandomoduls von «Apollo 8» waren «Jim und seine Crewmitglieder die ersten, die mit einer Saturn–V–Rakete starteten und den Mond umkreisten, wodurch sie bewiesen haben, dass die Mondlandung in greifbarer Nähe lag», heisst es in dem Statement weiter. Später wurde Lovell Kommandant der berühmten «Apollo 13»–Mission, die wegen der Explosion eines Tanks abgebrochen werden musste. «Seine ruhige Stärke unter Druck» habe dazu beigetragen, «die Besatzung sicher zur Erde zurückzubringen». Sie habe auch sein schnelles Denken gezeigt, das zudem zukünftige NASA–Missionen geprägt habe. Er habe die Entschlossenheit und den Optimismus bisheriger und künftiger Entdecker verkörpert.