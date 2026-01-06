Apple bringt Los-Angeles-Lakers-Spiele in Virtual Reality

Der Spielplan umfasst zunächst sechs Begegnungen. Den Auftakt macht am 9. Januar das Duell gegen die Milwaukee Bucks in der Crypto.com Arena. Es folgen Heimspiele gegen die Philadelphia 76ers am 5. Februar, die Los Angeles Clippers am 20. Februar, die Minnesota Timberwolves am 10. März sowie die Washington Wizards am 30. März. Ein Auswärtsspiel bei den Denver Nuggets am 5. März rundet das Angebot ab.