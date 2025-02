Apple Intelligence kommt im April auf Deutsch

Neue Features in Planung

In den kommenden Monaten will Apple Intelligence um weitere Features ergänzen. Unter anderem soll der Sprachassistent Siri neue Möglichkeiten erhalten. Auch die kürzlich gestartete Apple Vision Pro soll das KI–System unterstützen – zunächst allerdings nur in US–amerikanischem Englisch. Die VR–Brille soll Nutzern damit neue Wege der Kommunikation, Zusammenarbeit und des Ausdrucks ermöglichen.