Apple-Keynote im März: Das ist das neue iPhone SE

Das iPhone SE im Aluminium-Design besitzt ein 4,7-Zoll-Display, eine Weitwinkel-Kamera mit 12 Megapixeln und eine Hometaste mit Touch ID-Unterstützung - also dem Entsperren des Geräts per Fingerabdruck. Es ist nach IP67 vor Staub und Spritzern geschützt, so dass etwa kein Wasser an den verbauten A15 Bionic-Chip gerät, der mit dem iPhone 13 eingeführt wurde. Nicht zuletzt unterstützt das iPhone SE, wie auch viele Konkurrenten, den 5G-Mobilfunkstandard, für besonders schnelle Up- und Downloads oder auch zuverlässiges Streamen. Ausserdem verspricht Apple eine verbesserte Batterielaufzeit.