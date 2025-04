Apple Martin: Deutliche Worte zum Aufwachsen im Rampenlicht

Wie in einem Überwachungsstaat

Besonders eindrücklich beschreibt die 20–Jährige, wie sich das ständige Beobachtet–Werden auf ihr Lebensgefühl auswirkte: «Ich erinnere mich, dass ich ‹Überwachen und Strafen› [1975, Red.] von Michel Foucault gelesen habe – ein tolles Buch, in dem es um den Überwachungsstaat geht. Es fühlt sich so an, als wäre ich damit aufgewachsen, was wirklich beängstigend ist und mich sehr ängstlich macht, Fehler zu begehen.»