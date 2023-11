Apple Music: Udo Lindenberg und Apache 207 führen Jahrescharts an

Taylor Swift landet erst auf der Fünf

Taylor Swift ist zweifelsohne der musikalische Superstar 2023 und wurde kürzlich auch «Apple Music Artist of the Year». Die Sängerin hat in diesem Jahr zahlreiche Rekorde gebrochen und war in den ersten zehn Monaten des Jahres unter anderem auch mit sagenhaften 65 Liedern in der «Global Daily Top 100»–Liste des Streamingdienstes vertreten. In den deutschen Jahrescharts reicht es mit dem Song «Anti–Hero» für die Fünf.