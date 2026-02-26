Apple sichert sich Rechte an Biopic über das Leben von Lance Armstrong

Das neue Biopic über Lance Armstrong (54) nimmt weiter konkrete Formen an: Nach einem Bieterwettstreit mehrerer grosser Produktionsfirmen hat sich Apple Original Films die Rechte an dem bislang unbetitelten Filmprojekt gesichert, wie "Deadline" exklusiv berichtet.
In der Hauptrolle wird Austin Butler (34) den früheren Radsportstar verkörpern.
Edward Berger als Regisseur
Die Regie soll der in Wolfsburg geborene Filmemacher Edward Berger (55) übernehmen. Seine Neuauflage des Kriegsdramas «Im Westen nichts Neues» wurde 2023 mit vier Oscars ausgezeichnet. Zudem inszenierte der österreichisch–schweizerischer Regisseur den ebenfalls oscarprämierten Vatikan–Thriller «Konklave».
Das Drehbuch soll Zach Baylin schreiben, der bereits das Skript zu «King Richard» um den von Will Smith verkörperten Vater der Tennisspielerinnen Serena und Venus Williams lieferte.
Ehemaliger Netflix–Filmchef als Produzent an Bord
Neben Berger sind der frühere Netflix–Filmchef Scott Stuber und Nick Nesbitt als Produzenten an dem Projekt beteiligt. Stuber arbeitet bereits seit einiger Zeit daran, sich die Rechte an der Lebensgeschichte von Lance Armstrong zu sichern – so lange sogar, dass das Projekt noch vor seinem aktuellen Vertrag mit United Artists angestossen wurde. Genau deshalb wurde das Paket nun offen am Markt angeboten, anstatt dass Amazon MGM Studios als Mutterunternehmen von United Artists ein Vorkaufsrecht erhalten hätte.
Nachdem für das Projekt fast ein halbes Dutzend Angebote eingegangen waren, gab offenbar Apple Original Films das höchste Gebot ab und sicherte sich den Zuschlag.
Leben des Radsportstars fasziniert Hollywood
Hollywood fasziniert die Geschichte von Lance Armstrong seit jeher, weil sie extreme Erfolge und tiefe Abstürze vereint: Nach überstandenem Krebs kehrte er in den Profiradsport zurück und gewann die Tour de France siebenmal in Folge – bevor er nach jahrelangem Leugnen Dopingmissbrauch eingestand und seine Karriere beendete.
Produzent Scott Stuber machte dem ehemaligen Radsportprofi dabei von Beginn an klar, dass der Film nur entstehen könne, wenn die gesamte Geschichte erzählt wird – nach langen Gesprächen stimmte Armstrong schliesslich zu.
Nicht der erste Armstrong–Film
Dies ist nicht das erste Mal, dass das Leben von Lance Armstrong verfilmt wird. 2015 erschien unter dem Titel «The Program – Um jeden Preis» eine britisch–französische Adaption, in der Ben Foster (45) den ehemaligen Rennradfahrer verkörperte. Der Film konzentrierte sich primär auf den Doping–Skandal, der Armstrongs Karriere überschattete.