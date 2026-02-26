Apple sichert sich Rechte an Biopic über das Leben von Lance Armstrong

Ehemaliger Netflix–Filmchef als Produzent an Bord

Neben Berger sind der frühere Netflix–Filmchef Scott Stuber und Nick Nesbitt als Produzenten an dem Projekt beteiligt. Stuber arbeitet bereits seit einiger Zeit daran, sich die Rechte an der Lebensgeschichte von Lance Armstrong zu sichern – so lange sogar, dass das Projekt noch vor seinem aktuellen Vertrag mit United Artists angestossen wurde. Genau deshalb wurde das Paket nun offen am Markt angeboten, anstatt dass Amazon MGM Studios als Mutterunternehmen von United Artists ein Vorkaufsrecht erhalten hätte.