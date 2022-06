Apples WWDC-Keynote: iOS 16 und neues MacBook Air vorgestellt

Über «Live Text» ist es möglich, Texte nicht nur in Fotos sondern auch in Videos zu erkennen - und so zu übersetzen oder Währungen umzurechnen. «Visuelles Nachschlagen» lässt Nutzerinnen und Nutzer derweil einfach auf ein Foto tippen, um ein Motiv automatisch auszuschneiden und dieses in einer anderen App zu nutzen. Als Beispiel nutzt Apple einen Hund, der aus einem Foto am Strand automatisch ausgeschnitten wird und dann ganz einfach in einer Nachricht verschickt werden kann.