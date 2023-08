Aquafitness: Warum das Training im Wasser so viele Vorteile hat

Als Aquafitness wird jede Art von Workout bezeichnet, das in einem Gewässer stattfindet und bei der es sich nicht um Bahnenschwimmen handelt. Meist findet das Training in Pools statt, in denen das Wasser bis zur Brust reicht, sodass man auf dem Punkt joggen oder sich vom Boden wegdrücken und gleichzeitig den Kopf über Wasser halten kann.