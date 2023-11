Aquaman und die Schokoladenfabrik: Die Kino-Tipps im Dezember

Im Dezember wird es actionreich bis märchenhaft, skandalös bis tragisch. Los geht es mit dem Fantasy–Streifen «Wonka», in dem Timothée Chalamet (27) in die Rolle des noch jungen und aufstrebenden Schokoladenliebhabers schlüpft. In die Badehose schlüpft Jason Momoa (44), der zu seinem zweiten Solo–Abenteuer als DC–Held Aquaman antritt. Mit «Girl You Know It's True» wird die unglaubliche Betrugsnummer rund um die Band Milli Vanilli nacherzählt. Ebenfalls auf wahren Begebenheiten basiert das Wrestling–Drama «The Iron Claw» mit Zac Efron (36).