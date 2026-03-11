Arabella Kiesbauer: Grosse Emotionen beim Maturaball ihrer Tochter

Es war ein besonderer Abend für Arabella Kiesbauer (56): Die TV–Moderatorin begleitete ihre Tochter Nika (18) zum Maturaball. Auch ihr Ehemann Florens Eblinger war dabei, wie ein Instagram–Beitrag zeigt. Für den feierlichen Anlass entschied sich Kiesbauer für ein Kleid mit asymmetrischem Ausschnitt und Federbesatz. Ihre Tochter strahlte an ihrer Seite in einem weissen Kleid mit Tüllrock und Diadem, Eblinger erschien klassisch im Smoking.
Arabella Kiesbauer wird ganz emotional
In einem Beitrag schwärmte Kiesbauer von der Veranstaltung des Lycée Français de Vienne, einer französischen Privatschule in Wien. «Ein Abend voller Emotionen und ein bisschen Mama–Stolz. Beim 80–jährigen Jubiläums–Maturaball des Lycée Français de Vienne durfte ich die Eröffnungsworte sprechen – als ehemalige Absolventin und Mama einer diesjährigen Maturantin gleich doppelt besonders», schrieb sie. Anschliessend gehörte das Parkett ihrer Tochter und deren Mitschülerinnen und Mitschülern. Sie so elegant im Wiener Rathaus tanzen zu sehen, rührte Kiesbauer sichtlich. «Mama hat kurz ein Tränchen verdrückt», ergänzte sie.
Normalerweise gewährt Arabella Kiesbauer nur selten Einblicke in ihr Familienleben. Dazu gehören neben Tochter Nika auch Sohn Neo, der 2010 geboren wurde. Beide Kinder stammen aus ihrer inzwischen rund 22–jährigen Ehe mit Florens Eblinger. Zuletzt hatte die Moderatorin im vergangenen Dezember ein gemeinsames Foto mit ihrer Tochter veröffentlicht und ihr mit einer Kindheitserinnerung zum 18. Geburtstag gratuliert. Zum Jahresende teilte sie zudem Urlaubsfotos mit ihrem Ehemann.