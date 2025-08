Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin von «Bares für Rares»

Arabella Kiesbauer (56) hat einen neuen Moderationsjob an Land gezogen. Ab Herbst führt die Fernsehlegende durch den österreichischen Ableger von «Bares für Rares». Das hat die Moderatorin am Mittwoch bekannt gegeben. In der Kultsendung, die in Deutschland von Horst Lichter (63) moderiert wird, begleitet Kiesbauer willige Verkäufer auf ihrem Weg von den Experten zu den Händlern.