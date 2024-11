Arbeiten am Geburtstag: König Charles gut gelaunt in London

Wie angekündigt arbeitet König Charles III. (76) an seinem Geburtstag am heutigen 14. November. Gut gelaunt besuchte er das erste von zwei «Coronation Food Hubs» im Deptford Handelszentrum in London. Zur Feier des Tages und zur Einweihung der beiden neuen Einrichtungen wird ein «Festival der überschüssigen Lebensmittel» veranstaltet. Bei diesem Festival werden Mahlzeiten angeboten, die aus Lebensmitteln zubereitet wurden, die sonst weggeworfen worden wären.