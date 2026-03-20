ARD lässt «Tatort»-Folgen mit Christian Ulmen fürs Erste online

Das sagt Christian Ulmens Anwalt

Nach der «Spiegel»–Berichterstattung meldete sich Christian Ulmens Anwalt zu Wort, der die presserechtlichen Interessen von Christian Ulmen vertritt. Er nannte die Berichterstattung «nach summarischer Überprüfung aus mehreren Gründen rechtswidrig». Man sei beauftragt worden, gegen den «Spiegel» rechtliche Schritte einzuleiten. Es handele sich zum einen in grossen Teilen um eine unzulässige Verdachtsberichterstattung. Zum anderen «werden unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet». Weiter heisst es: «Wir bitten daher unbedingt, die Persönlichkeitsrechte von Herrn Ulmen zu beachten und von einer Übernahme einseitiger Vorwürfe Abstand zu nehmen.»