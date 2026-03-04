ARD-Moderatorin Lea Wagner erwartet ihr erstes Kind

Die ARD–Moderatorin Lea Wagner (31) wird Ende des Sommers zum ersten Mal Mutter. Die Sportjournalistin, die fest zum Moderationsteam der ARD–«Sportschau» gehört, gibt ihre Schwangerschaft während eines ereignisreichen Sportjahres bekannt. Zuletzt war sie im Februar während der Olympischen Winterspiele in Mailand bei den Übertragungen beim Skispringen im Einsatz.