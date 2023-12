ARD-Programmänderung: Kanzler Olaf Scholz zu Gast bei «Farbe bekennen»

Angesichts der Einigung im Haushaltsstreit über Nacht hat das Erste für heute Abend sein Programm geändert: Um 20:15 Uhr steht Bundeskanzler Olaf Scholz (65) in der Sondersendung «Farbe bekennen» Rede und Antwort. Der SPD–Politiker antwortet dann auf die Fragen von Tina Hassel (59), Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD–Hauptstadtstudio, und Oliver Köhr, ARD–Chefredakteur. Der ursprünglich für 20:15 Uhr angekündigte Fernsehfilm «Mein Falke» mit Anne Ratte–Polle (49) verschiebt sich in der Folge ebenso wie das restliche ARD–Programm am Mittwochabend um 15 Minuten.