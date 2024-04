ARD-Serie «Die Zweiflers» triumphiert in Cannes mit drei Preisen

In der sechsteiligen Serie geht es um eine jüdisch–deutsche Familie, die in Frankfurt am Main ihr Delikatessengeschäft verkaufen will. In der Beschreibung heisst es: «Doch der Verkauf bringt die Vergangenheit zurück, als unerwartet die wilden Anfänge von Symcha Zweifler im Frankfurter Rotlichtviertel direkt nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufleben. Ein einzelnes Geschäft wird zur Zerreissprobe für die ganze Familie, als lang verdrängte Konflikte wieder aufbrechen.»