ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Die Ernennung von Friedrich Merz zum Kanzler zeigte schon vor Amtsantritt der neuen Koalition Risse im schwarz–roten Bündnis – zum ersten Mal in der deutschen Nachkriegsgeschichte musste ein Kanzlerkandidat in eine zweite Abstimmungsrunde. Merz benötigt die volle Unterstützung seiner Partei, die Aufgaben sind gewaltig: Bei seinen ersten diplomatischen Reisen nach Paris und Warschau unterstreicht er europäische Einigkeit, stösst jedoch besonders in Polen auf scharfe Ablehnung seiner geplanten Flüchtlingspolitik. Was folgt für die Grenzsicherung? Inwieweit schwächt der holprige Beginn Merz' Führungsanspruch? Wie kann er das Vertrauen in Regierungskoalition und Gesellschaft stärken und ist sein Kabinett tatsächlich gefestigt genug, um seine Vorhaben zu verwirklichen?