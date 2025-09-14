ARD-Talkshow «Caren Miosga»: Thema und Gäste am Sonntag

Hohe Staatsverschuldung und neue Finanzierungslücken rücken den Sozialstaat in den Mittelpunkt der innenpolitischen Diskussion. Auch bei den Kommunalwahlen in Nordrhein–Westfalen an diesem Sonntag stehen soziale Themen im Fokus. Die LINKE spricht sich für höhere Steuern auf hohe Einkommen und eine stärkere Umverteilung aus. Doch wie lassen sich soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit miteinander vereinbaren? Wie könnte ein zukunftsfähiger Sozialstaat aussehen – und woher soll das nötige Geld kommen?